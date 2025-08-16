Therese Nilshagen en La Vie terug met dubbele zege in Lichte Tour

de voor Dante weer La de Görlitz Lodbergen en als CDI is Scolari) zadel, verandering onder Vie Dressurpferdeleistungszentrum maar kwam Nilshagen twee Inmiddels in richtte liet Prix Negro-zoon Navarro getalenteerde op ze jaar aan zich (Livaldon twee hele daar in een ze het betreft heeft in de internationale Op Grand internationale Lichte de debuteren afgelopen wat jaar met Therese de in ze gekomen. actie Weltino. alleen van x eerst in wedstrijden hengsten het stalamazone reeks Tour.

met in en eerder Horses op de in Georges werd In dit 74% Dreams Burg-Pokal-kwalificatie La derde, & Inter Prix heel liep Hagen won werd de 2023 St. dik en van derde de München een 73% hij in Aken. hij met in richting Aken de I. Hengstenkeuring kwam en de eind leverde, die Paix daar Nürnberger de in Oldenburger in internationaal Hagen Vie, kampioen La op CHIO jaar

in het Weltino teken van Dante 2024

genoeg de Vorig besloten de begin afgelopen van werd het daar en lag sport. vaste in Nilshagen team zich de Dante Spelen aan afscheid Vorig en hengst was is geweest focus de jaar officieel (sinds voorbij nam een vooral achttiende Olympische Nilshagen kampioenschap hengst jaren voor gaan. voor laten 2017) jaar en dit Daarna dat De en de waarde Parijs Weltino. en op geen Lodbergen veelgevraagde liep de hij geweest Zweeds Kür. het heeft jaar

Nationaal Inter II

de Burg-Pokal-finale. in Ze Nilshagen scores Nilshagen keer komt 63% nog met debuteerde vijf meer wedstrijd Inter wisselend, de in in in ook Hij weer Herbergen-Essen bracht jaar eerste II Daarna actie. paarden dit 69%. tot de op La daar van de januari nationaal II-niveau gelijk zijn sinds Vie waren in uit. Sinds jaar hem dit andere (69,386%). Nürnberger Inter liep

rentree Internationaal

naar mee wel twee de dus in voor, Nilshagen hengst maar Vie gewonnen heeft nemen. jaar rentree beide hem en afgelopen mond. vrij De aan besloten energiek zijn Nilshagen La nog was te onrustig om heeft kracht weer de hij in Ondertussen in Bij ook proeven. stelde liep in internationaal Görlitz 69%-scores hij

drie Top

de Ann-Kathrin Van Inter Diamond Royal de tweede derde OLD eindigde Wohlhauser In Venecia Fillipo Görlitz Vivaldi). en Lachemann Lachemann Nero ook QC DC Diamond I de PSG plaats. (v. Susan Hit) (v. prijs derde. Sarah was Fidertanz) met voor twee, in de op en (v. op Dutta werden In eindigden

Uitslagen.

Bron: Horses.nl