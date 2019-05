Thuiszege voor Dufour en Cassidy

Cathrine Dufour en Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall) zijn de internationale thuiswedstrijd in Aalborg begonnen met een overwinning in de Grand Prix. Met het totaal van 76,261% won het duo de rubriek unaniem en stonden ze ruim vijf procent voor op de concurrentie.

De wedstrijd in Aalborg is de tweede wedstrijd van Dufour en Cassidy dit jaar, nadat een kleine blessure de ruin vorig jaar een tijd uit de wedstrijdring heeft gehouden, waardoor ze ook niet mee konden doen aan de Wereldruiterspelen. Twee maanden liet de Deense amazone de zestienjarige vosruin in Herning zijn rentree maken en schreef toen zowel de Grand Prix als de kür op haar naam.

Hoogtepunten en een paar foutjes

Hoogtepunten in de proef waren onder andere de uitgestrekte stap en galop, maar voor het drafgedeelte kreeg het duo ook hele ritsen achten op het protocol. De piaffe ging alleen vandaag niet helemaal vlekkeloos en er gingen ook een paar wissels de mist in, waardoor Dufour ook op een paar dubbeltellende onderdelen onvoldoendes scoorde. De punten van de juryleden leverden uiteindelijke wel een unanieme zege op, maar liepen iets uiteen met 74,348% als laagste score en 78,370% als hoogste score.

Top drie

Nanna Skodborg Merrald was met Saadan Que (Quaterback x Royal Diamond) goed voor de tweede score. De Deense amazone kreeg 71,022% van de juryleden en bleef daarmee net voor op haar landgenote Helene Melsen met Aston Martin (Monteverdi x Sixtus). De goedgekeurde DWB-hengst was de derde en laatste met een zeventigplus-score en kreeg in totaal 70,739% van de jury.

Bron: Dressagenews