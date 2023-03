Ticket WB-finale voor Marieke van der Putten

Marieke van der Putten mag met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) deelnemen aan de FEI Wereldbekerfinale in Omaha. Daarmee wordt Nederland door drie amazones vertegenwoordigd in de finale.

Dinja van Liere was met haar derde plaats in de Europese league al verzekerd van een startplaats in de finale en dat gaat ook op voor Thamar Zweistra, die de achtste plaats inneemt. Omdat er per land echter maar drie ruiters aan de start mogen verschijnen in de finale en Charlotte Fry zich heeft afgemeld, mag Van der Putten ook naar Omaha afreizen. De amazone werd afgelopen weekend op The Dutch Masters tweede in de Grand Prix met een PR van 76,761% en eindigde in de kür vijfde met 81,185%.

Bron: Horses.nl