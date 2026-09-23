Tien combinaties op masterlist voor eerste Global Champions Tour-dressuur in Wenen

Savannah Pieters
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Tien combinaties op masterlist voor eerste Global Champions Tour-dressuur in Wenen featured image
Isabell Werth met Viva Gold OLD © www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Lafrentz
Door Savannah Pieters

Eerder dit jaar werd aangekondigd dat de Longines Global Champions Tour in Wenen wordt uitgebreid met internationale dressuur. Voor deze première staan tien combinaties op de masterlist. Onder hen zijn Isabell Werth met Viva Gold OLD (v. Vivaldi) en Katharina Hemmer met diens neef Special Gold PCH (v. San Amour I).


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