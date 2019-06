Tien paarden naar laatste Belgische selectie WK Jonge Dressuurpaarden

In Sint-Genesius-Rode werd afgelopen zondag de tweede Belgische selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo verreden. Van de 21 voorgestelde paarden nodigde de selectiecommissie - die bij deze selectie bestond uit de internationale juryleden Isobel Wessels, Patrick Collard en Olivier Smeets - tien paarden uit voor de derde selectie. Na afloop daarvan wordt de afvaardiging bekend gemaakt.

De selectiecommissie zette flink het mes in het aantal vijfjarigen: van de tien voorgestelde paarden mogen er slechts drie door naar de derde selectie. Dat zijn Oblix van de Kempenhoeve (Quaterback x Sungold) met Katrien Verreet, de KWPN-merrie Javea (Bon Bravour x Krack C) met Tom Franckx en de KWPN-gefokte, bij het BWP goedgekeurde hengst Jack Sparrow D.E. (Desperado x Negro) met Katia Smets.

Zesjarigen

Van de vijf voorgestelde zesjarigen zijn er drie een ronde verder: de in Hannover geregistreerde Conan Di Fonte Abeti (Apache x Sir Donnerhall II) met Nick Van Laer, de Oldenburger Di Magic (Del Magico x Canaster I) met Andrea Müller-Kersten en de in Westfalen gefokte, bij het BWP goedgekeurde hengst Quanto Curo vh Bloemenhof (Quotenkönig x Weltino) met Tom Franckx die daarmee zijn tweede ijzer in het vuur heeft richting Ermelo.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarigen zijn vier van de zes voorgestelde paarden aangewezen voor de derde selectie. Dat zijn de BWP-hengst Mac Donovan (Sir Donovan x Cantos) met Flore de Winne, de bij meerdere stamboeken goedgekeurde in Westfalen gefokte hengst First Step Valentin (Vitalis x Fidermark) met Larissa Pauluis, de KWPN’er Horton (Charmeur x Don Schufro) met Veronique Swagemakers en drievoudig Belgisch kampioen jonge paarden Belaggio (Belissimo M x Ehrentanz I) met Andrea Müller-Kersten. Daarmee mag zij, net als Tom Frankx, met twee paarden naar de derde selectie.

Derde selectie

De derde en laatste selectie wordt op 29 juni verreden in Sint-Niklaas. Dan bestaat de selectiecommissie uit de Belg Freddy Leyman, de Duitser Ulf Möller en Christof Umbach uit Luxemburg.

Uitslag

Bron: Horses.nl