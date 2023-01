Tig prijzen voor Nederlandse jeugd in Exloo, Luiten, Bouman en Kikkert vooraan

De Nederlandse dressuurjeugd verzamelde vanmorgen, op de eerste dag van CDI Exloo, direct behoorlijk wat prijzen. Marten Luiten won de Intermédiaire II-proef (landenproef U25) met Fynona (v. Ampère) met 72,5%. Liz Bouman ging met Happymood HF aan kop in de Young Riders-landenproef met 62,843% en Britt Kikkert-Van der Linde stuurde Dark Knight Texel (v. Wynton) naar een persoonlijk record van 79,268% in de inloopproef voor children.

De internationale rubrieken voor jeugdruiters zijn niet allemaal even goed gevuld in Exloo: zo waren er maar twee deelnemers in de young riders-proef, vijf in de U25 en vier in de children-rubriek. De ponyrubriek had de meeste deelnemers (16), hier kwamen twee Duitse amazones op de hoogste scores uit.Laura Marie Martin scoorde sterk met haar pony DSP de Long (HB Daylight). De leerlinge van Semmieke Rothenberger, reed zeer sterk en liet een net afgewerkte proef zien en scoorde hiermee 73.238%. Op plaats 2 volgde ook een Duitse combinatie: Franziska Roth kwam met Daily Pleasure WE ook boven de 72% uit. De Nederlandse Bridget Lock maakte met Nespresso de top-3 compleet met 71.810%.

Twee Nederlandse in top-3

Bij de junioren (12 deelnemers) ging geen combinatie over de 70%. De Belgische Clara Collard kwam met Escape (v. Tuschinski) aan kop met 69,495% in de landenproef. Kebie Raijmakers en Yasmin Westerink volgden op plaats 2 en 3 met respectievelijk 69,394% (PR) en 67,929%.

Luiten en Fynona

In de Intermédiaire II (de landenproef voor U25-ruiters) ging Marten Luiten wel dik over de 70%. HIj stuurde Fynona naar 72,5%. Ook Zoe Kuintjes ging met Cupido over de 70%: met 70,735% werd Kuintjes tweede. De derde plaats was voor Daphne van Peperstraten (68,48%).

Britt Kikkert-Van der Linde naar nieuw PR: 79,268%

Bij de children was Britt Kikkert-Van der Linde met afstand de beste. Ze stuurde de thuis gefokte Dark Knight Texel naar een nieuw persoonlijk record van 79,268%. Sophie Evers volgde op enige afstand met 75,072%, ook een PR overigens.

Young Riders

Aan de young riders-proef namen slechts twee combinaties deel. Liz Bouman was met 62,842% de beste van die twee.

Uitslagen