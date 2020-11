Toch stukje keuzevrijheid voor dressuurruiters: FEI staat gekleurde jasjes toe

De FEI staat per 1 januari 2021 gekleurde dressuurrokken toe in de internationale Grand Prix en Grand Prix Special. Voorheen moesten de dressuurruiters in deze proeven traditioneel gekleurde jassen dragen. Dat betekent, na het nieuws dat de hoedjespetitie te laat kwam, toch een stukje keuzevrijheid voor de dressuurruiters.

Voorheen waren anders gekleurde jasjes alleen toegestaan in de Kür op muziek. “De reden achter de huidige regel is dat we de traditie in leven willen houden”, vertelt Frank Kemperman, voorzitter van het FEI Dressuur Comité.

Verandering

Daar komt nu dus verandering in. “Het comité steunt het voorstel om af te stappen van de huidige traditionele kleuren en stemt toe dat ruiters elke kleur dressuurjas of -rok mogen dragen. We zijn het erover eens dat wat in de Kür is toegestaan, voor elke proef opgaat.”

Bron: Dressage News