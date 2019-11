Toezichthouder voorterrein vanaf april 2021 verplicht op alle dressuurwedstrijden

Het dressuurforum kwam op 18 november 2019 voor de vijfde keer bijeen dit jaar. Dit overleg stond in het teken van de voorstellen voor reglementswijzigingen voor 2020 en de richting voor 2021. Een van de wijzigingen is de verplichting om vanaf april 2021 bij iedere dressuurwedstrijd een toezichthouder aan te stellen. Hiervoor wordt ook een opleiding ontwikkeld.

Vanuit het dressuurforum en de technische commissie zal een werkgroep worden samengesteld die aan de slag gaat met een nieuwe opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteit slag te kunnen maken.

Wijzigingen FEI proeven

De FEI heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in een aantal proeven. Voor de hieronder genoemde rubrieken worden de protocollen gewijzigd:

Children, Preliminary A, B, Children Team, Children Individual

Intermediaire 1

Intermediaire A

Intermediaire B

Intermediaire 2

Young Horses Grand Prix

Grand Prix

De Grand Prix proef voor Young Horses is helemaal nieuw. In de Intermediaire 2 is een nieuw onderdeel toegevoegd namelijk een vliegende wissel op X vanuit middengalop. De Intermediaire B heeft andere proeflijnen gekregen. Verder worden een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

Binnen het forum wordt een advies uitgebracht en dit wordt begin december ook besproken in de Technische commissie. Hierna zal worden gecommuniceerd of de KNHS alle wijzigingen doorvoert voor de KNHS wedstrijden.

Verplichting toezichthouder voorterrein dressuur

Het dressuurforum heeft besloten dat per 1 april 2021 tijdens iedere dressuurwedstrijd het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein verplicht is. De in te zetten toezichthouder is een jurylid dressuur. In 2020 zal de pilot die in 2019 heeft gedraaid nog verder worden uitgebreid zowel tijdens wedstrijden in de regio als tijdens Subtopwedstrijden. Er zal een opleiding voor de toezichthouder worden ontwikkeld. Dit is een aanvulling op de bestaande juryopleidingen.

Voorstellen voor reglementswijzigingen

Ook voor 2019 stelt het dressuurforum een beperkt aantal wijzigingen voor. In 2021 is het de bedoeling van start te gaan met een compleet herschreven wedstrijdreglement dressuur.

Zo stelt het dressuurforum voor om;

Bij het behalen van een percentage van minder dan 50% in een dressuurproef maximaal 1 verliespunt toe te kennen. Dit betekent dat de toekenning van 2 verliespunten en 3 verliespunten bij gelijk of minder dan 45% en 40% komt te vervallen.

Bij uitsluiting in de proef maximaal 1 verliespunt toekennen. Dit betekent dat het toekennen van 2 verliespunten komt te vervallen.

Er worden tekstuele aanpassingen voorgesteld in de dressuurprotocollen en er worden beoordelingscriteria op de protocollen toegevoegd zoals ook bij mennen en FEI protocollen het geval is. Reden hiervoor is positief feedback geven en meer inzicht in de beoordeling doordat nu criteria onderstreept kunnen worden

Er wordt ook een aantal wijzigingen voorgesteld om zaken te verduidelijken en overbodige regels worden verwijderd. De definitieve reglementswijzigingen welke ingaan op 1 april 2020 zullen worden gecommuniceerd wanneer deze zijn vastgesteld.

Bron: KNHS