Tokio begint te kriebelen voor Simone Pearce

Hoewel Simone Pearce eerder dit jaar aan Eurodressage liet weten geen plannen te hebben voor de Olympische Spelen in Tokio, is dat nu 180 graden omgedraaid. De in Duitsland woonachtige Australische heeft twee nieuwe paarden onder het zadel en mikt daarmee op Tokio. Het gaat om Destano (Desperados FRH x Brentano II) en Denightron (De Noir x Don Schufro).

Destano werd voorheen gereden door Michelle Hagman-Hassink, die de hengst reed voor eigenaar Gestüt Sprehe. Vorig jaar reed de Zweedse amazone hem een aantal keer in de Grand Prix. “Destano is het beste paard dat ik ooit heb gereden, dus ik neem de tijd voor hem en kijk hoe ver we komen. Mijn grootste droom is een plaatsje in het Zweedse team veroveren”, vertelde de amazone vorig jaar aan Horses.nl.

Mede-eigenaar

Hoewel aan die droom voor Hagman-Hassink een einde is gekomen, zijn er voor Pearce nieuwe deuren geopend. Om deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen, is een vereiste dat de paarden voor 15 januari 2020 een eigenaar hebben die dezelfde nationaliteit heeft als de ruiter of amazone. Pearce is bij de FEI geregistreerd als mede-eigenaar van Destano. “We moeten eerst afwachten hoe het in de ring gaat, maar om het plan levend te houden, moesten we aan deze vereiste voldoen”, aldus Sabine Rueben van Sprehe tegenover Eurodressage.

Denightron tweede hoop

De tweede Tokio-hoop voor Pearce is Denightron. De veertienjarige Deense ruin werd in Denemarken ontdekt door de Indiase amateur-amazone Shruti Vora. Hoewel de Grand Prix voor beide nieuw was slaagde Vora er in om een aantal kwalificatiewedstrijden voor de Spelen te rijden, maar kon haar doelen niet nastreven. Voor Pearce is die kans er nog wel. “Het lukte mij misschien niet, maar ik zou trots zijn als een Indiaas paard het wel haalt. Dat is geschiedenis genoeg voor onze sport”, aldus Vora.

Bron: Eurodressage/Horses.nl