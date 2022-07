Tom Verhoeven op dreef, ook winst in landenproef young riders

Tom Verhoeven won donderdag zijn internationale Grand Prix U25-debuut met Binoeska (v. Tuschinski) en voegde daar vandaag in Neu-Anspach ook de winst in de landenproef voor young riders aan toe. Met Honey d'Or (Chippendale x Sandro Hit) liet hij 70,245% optekenen en verwees de Duitse Theresa Nabbefeld daarmee naar de tweede plaats. In de inleidende proef voor de Children mocht Robin Dicker de eerste prijs in ontvangst nemen.