Tom Verhoeven wint CDI-debuut met Binoeska: ‘Ik mag zeker niet klagen’

Tom Verhoeven was met Honey d’Or (Chippendale x Sandro Hit) aangewezen als reserve voor het Europees kampioenschap young riders in Hartpury maar toen de ruiter daar niet nodig was, reide hij af naar het Duitse Neu-Anspach. Daar beleefde hij met Binoeska (Tuschinski x Havidoff) vandaag een succesvol internationaal debuut. Met de score van 65,515% won het duo de Grand Prix U25.

“Het was voor de eerste keer even aftasten en er zaten wat kleine dingen in de proef. En in de piaffe en passage werd Binoeska een beetje heet. Maar dit was heel leuk en voor de eerste keer internationaal mag ik zeker niet klagen”, vertelt Tom Verhoeven. Hij bleef nipt voor op de Franse amazone Mathilde Chateau. Zij reed Escobar H (v. Don Romantic) naar 65,179%.

Uitslag