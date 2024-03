Tommie Visser: ‘Ik denk dat Karma mijn beste paard gaat worden’

Tommie Visser en zijn echtgenoot Rob van Puijenbroek maakten een geslaagde switch. Zo ging Visser de thuisgefokte Karma Begijnhoeve (Desperado x Negro) rijden en dat pakte goed uit. Op hun internationale debuut op CDI Lier reden ze vrijdag met 71,823% naar de overwinning in de Prix St. Georges. "Karma is een hete merrie, daar houd ik wel van", vertelt Tommie Visser.

“Winnen is natuurlijk altijd leuk. Dit is de derde proef die ik met haar rijd en de eerste keer internationaal. Ze deed het eigenlijk heel goed. Het is een supermooie entourage hier, het is dan altijd wel even afwachten hoe de paarden daarop reageren, maar ik heb lekker gereden”, vertelt Tommie Visser die vorig jaar zijn Nederlandse nationaliteit voor de Belgische nationaliteit verruilde.

Geslaagde ruil

“We hebben haar zelf gefokt. Rob reed haar eerst, maar we hebben geruild. Ik reed eerst Quinten en Rob Karma, en nu rijd ik Karma en Rob Quinten. Karma is een hete merrie, en daar houd ik wel van. Dus toen hebben we bedacht om te ruilen. En dat bevalt goed, ik vind het een lekker paard”, vervolgt Visser lachend.

Kür-debuut

“Ze wordt negen dit jaar. Ik ben haar thuis al wel een beetje verder door aan het trainen. Ze doet eigenlijk alles al wel van de Grand Prix. Ik denk dat zij straks wel mijn beste paard gaat worden. Zondag ga ik de kür rijden, dat heb ik nog nooit met haar gedaan. Ik heb haar meegenomen voor de ervaring, dus ik ben heel benieuwd naar zondag. We gaan vooral proberen weer lekker te rijden.”

Bron: Persbericht CDI Lier / Belgium Dressage Events