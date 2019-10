Tommie Visser sluit CDI Zakrzów af met derde plaats in Inter I-kür

Tommie Visser bracht naast zijn Grand Prix-paard Chuppy Checker CL (Osmium x Balzflug) ook Genesis Begijnhoeve (Jazz x Silvano N) mee naar het Poolse Zakrzów. De achtjarige hengst liep op de afsluitende dag naar de derde plaats in de Intermédiaire I kür op muziek. Eerder eindigde het duo al op de achtste plaats in de Prix St. Georges en de vierde plaats in de Inter I.

De BWP-goedgekeurde Genesis Begijnhoeve maakte eerder dit jaar in Compiègne zijn internationale debuut in de Lichte Tour. In Zakrzów liep de expressief dravende hengst zijn derde internationale wedstrijd en sleepte wederom een aantal prijzen in de wacht. In de kür kwam hij tot een score van 71,30%. De overwinning ging naar de Litouwse Sandra Sysojeva met Fürst (Florencio I x Fürst Piccolo).

Uitslag.

Bron: Horses.nl