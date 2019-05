Tommie Visser vervangt Tosca Visser in Nations Cup Compiègne

Bondscoach Alex van Silfhout had Tosca Visser met Asther de Jeu (v. Contango) opgesteld in zijn landenploeg voor Compiègne. Daar zou het duo debuteren in de Nations Cup. Door een lichte blessure van haar merrie heeft Visser zich moeten afmelden. De vrijgekomen plek in het team is nu ingevuld door Tommie Visser met Chuppy Checker CL (v. Osmium), die eveneens zijn Nations Cup-debuut maakt.