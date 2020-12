Tom Heylen verliest Gucci H (14) aan koliek

Tom Heylen heeft afscheid moeten nemen van zijn Grand Prix-paard Gucci H (v. Gribaldi). De zwarte ruin is op 14-jarige leeftijd overleden aan koliek. Heylen fokte zijn toppaard zelf, samen met zijn vader Ludo.

In mei 2016 debuteerde de Gribaldi-nakomeling op 9-jarige leeftijd op het hoogste niveau. De ruin nam met Heylen deel aan de CDI3*-wedstrijd in het Franse Compiègne. De Belg vormde vier jaar een combinatie met Gucci H. Eind augustus nam het paar voor het laatst deel aan een internationale wedstrijd in Sint-Truiden.

Vriend

Heylen schrijft op Facebook: ”Hier scheiden onze wegen. Het doet pijn om zo’n vriend als jij te verliezen. We hebben vanaf de geboorte een speciale band gehad. We zijn samen tot de Grand Prix gekomen en dat deden we succesvol. Bedankt Gucci, je hebt alles gegeven. Je laat een voetafdruk achter in ons hart.”

Bron: Horses.nl/Facebook