Tooske van der Ven en Hastrade K met PR tweede in Ornago

Tooske van der Ven is goed op dreef op CDI Ornago. Vrijdag in de landenproef reed ze Hastrade K (Chinook x Rousseau) met 68,384% naar de derde plaats en vandaag in de individuele proef ging er nog een schep bovenop. Deze proef werd beloond met een nieuw persoonlijk record van 70,735% en de tweede plaats.