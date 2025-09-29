Top 10 Dressage in Stockholm geschrapt wegens gebrek aan sponsoring

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Top 10 Dressage in Stockholm geschrapt wegens gebrek aan sponsoring featured image
Cathrine Laudrup-Dufour. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De Top 10 Dressage op de Sweden International Horse Show in Stockholm gaat dit jaar niet door. Volgens Eurodressage is het vijfsterren-evenement teruggebracht naar viersterren-niveau door het wegvallen van sponsoren.

Door Savannah Pieters

Het exclusieve concept werd in 2017 gelanceerd, eerst met Saab als hoofdsponsor en later overgenomen door Lövsta Stuteri. Het doel was om de tien beste dressurruiters ter wereld samen te brengen in een glamoureuze setting. De praktijk week daar regelmatig van af: de startlijsten bestonden vaak uit genodigden buiten de top tien van de FEI Wereldranglijst.

Voorgaande winnaars van de Top 10 Dressage:

Wedstrijdorganisator Christin Ericsson liet aan Eurodressage weten dat men hoopt in 2026 weer een partner te vinden om het vijfsterren-niveau en de Top 10 terug te brengen.

Bron: Eurodressage/Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like