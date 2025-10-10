Top 10 van Stockholm wordt Top 12 van Frankfurt

Het Festhalleturnier in Frankfurt is in het gat gesprongen dat kort geleden ontstond toen het concours in Stockholm de Top Ten of Dressage wegens gebrek aan sponsoring niet langer kon organiseren. Dit jaar vindt in Frankfurt voor het eerst de "Top 12 Dressage Final" plaats. Aan de start komen 's werelds beste dressuurruiters die zullen strijden om een grotere prijzenpot.

Na de afzegging van Stockholm nam Frankfurt op initiatief van de International Dressage Riders Club (IDRC) de organisatie over. “In 2019 hebben we de dressuurwedstrijden in Frankfurt naar een vijfsterrenniveau getild”, zegt Matthias Alexander Rath, toernooidirecteur in Frankfurt en directeur van Schafhof Connects. “Deze finale is een logische volgende stap”, legt Rath uit.

Drie finales

Met de Neurenberger Burg-Pokal, de Louisdor-Preis en nu de “Top 12 Dressage Final” wint de Festhalle in Frankfurt aan belang als wedstrijdlocatie voor dressuur. “We zouden qua dressuur niet beter gepositioneerd kunnen zijn”, vindt Rath. “Het is fantastisch om dit niveau in Frankfurt te mogen presenteren.”

Werth: ”Een perfect podium”

Isabell Werth, die de Top Ten-finale in 2017 en 2018 won, ziet in de verhuizing een nieuw perspectief voor de sport: “Deze finale is een fantastische kans om onze sport op het hoogste niveau te presenteren.” En verder: “In Stockholm hadden we altijd topsport en een geweldige sfeer, maar nu kijk ik nog meer uit naar de finale in Frankfurt. De charme van de feestelijke Festhalle is uniek. Ik kan me geen perfecter podium voor deze finale voorstellen.”

Nieuwe opzet en hoger prijzengeld

Met de verhuizing naar Frankfurt veranderen het format en het prijzengeld van de wedstrijd: voor het eerst worden de twaalf hoogst geplaatste ruiter-paardcombinaties van de wereldranglijst uitgenodigd. Bovendien wordt het prijzengeld met 50.000 euro verhoogd tot 300.000 euro. Volgens Rath zal Frankfurt permanent gastheer blijven van deze finale.

De Top 12 vindt plaats op vrijdag 19 december en op zondag 21 december.

