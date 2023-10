Top deelname aan internationale rubrieken, Team Challenge en finale KNHS-Roelofsen dressuurfinale op Indoor Friesland

De deelnemers aan de langverwachte Paardenkliniek Wolvega Team Challenge en de finale van de KNHS Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie op Indoor Friesland zijn bekend en de allerbesten uit de selectiewedstrijden zullen samen met de internationale dressuurruiters zoals wereldkampioene Charlotte Fry garant staan voor fantastische sport tijdens het dressuurweekend van Indoor Friesland van 20 t/m 22 oktober!

Internationale toppers als Dinja van Liere en Imke Schellekens-Bartels, regionale helden als Laura Zwart en Jelmer Ketelaar en nationaal idool Britt Dekker doen allemaal mee aan de Paardenkliniek Wolvega Team Challenge! In combinatie met het feit dat deze teamwedstrijd één van de zeldzame dressuurwedstrijden in teamverband is, belooft het zaterdagochtend 21 oktober een hele speciale happening te worden in het WTC Expo in Leeuwarden!

Brabants Trots in het hol van de noordelijke leeuw

Na het succes van de allereerste Team Challenge tijdens de comeback van Indoor Friesland vorig jaar stonden de teams dit jaar te popelen om zich in te schrijven en team ‘Brabants Trots’ durfde het zelfs aan zich in te schrijven in het hol van de noordelijke leeuw.

Een team bestaat uit één Z2-combinatie, een ZZ-Licht-combinatie en een ZZ-Zwaar-combinatie. Net als in de landenwedstrijd, de grote broer van deze team challenge, worden de resultaten van de teamleden bij elkaar opgeteld en is er één wegstreepresultaat. Het team met het hoogste totaalpercentage is het winnende team.

Dagje Indoor Friesland

Met de leuke, spannende en verbindende formule van deze wedstrijd, de toppers, idolen en regionale helden als deelnemers en de prachtige hoofdring van Indoor Friesland als decor, is zaterdag 21 oktober een absolute aanrader voor een bezoekje aan Indoor Friesland! Kom je favoriete team aanmoedigen, leer in de prachtige masterclass van Alizée Froment en geniet in de avonduren van de internationale SLTN Kür op Muziek met o.a. Charlotte Fry, Marlies van Baalen en Annabel Balkenhol onder de deelnemers.

Finale van KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie

De finale van KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie wordt een dag eerder verreden, op vrijdagavond 20 oktober. En ook dat belooft een prachtige avond te worden. De allerbeste combinaties van de competitiewedstrijden hebben zich geplaatst en zullen in deze finale in drie korte klassen (U25, Lichte Tour en Grand Prix) een kür op muziek rijden. De finalerubrieken worden afgewisseld met mooie shows van Alizée Froment, Alex en Diederik van Silfhout, Dinja van Liere en Derk Jan Mekkes. Ook dit wordt een topavond!

Tickets en Livestream van H&C

Tickets zijn te bestellen op www.indoorfriesland.frl en als je niet live aanwezig kunt zijn, kun je via Horse & Country toch alles live en on demand volgen! Samen met presentator Wesley Mulder zorgt Horse & Country ervoor dat Indoor Friesland ook online en op TV een feestje wordt! Zorg dat je niets mist!