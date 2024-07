Top Dressage Tolbert zit met groot gat op begroting na afwijzing subsidie

De tweede editie van CDI Tolbert was dit voorjaar een succes met volle startlijsten in praktisch alle rubrieken en voor een aantal ruiters (zoals Hans Peter Minderhoud en Maria von Essen) de start van hun weg naar de Olympische Spelen. De organisatie van het concours zit achteraf met een groot gat op de begroting, de gemeente Westerkwartier heeft de subsidieaanvraag afgewezen. Dat meldt deKrant.

Organisatoren Lineke en Rolinde Meursing melden aan de lokale krant: “De gemeentelijke subsidie waarop we onze begroting mede hadden gebaseerd, is grotendeels afgewezen. De bijdrage die in januari voor dit evenement was toegezegd, staat in geen verhouding tot de omvang van deze internationale topwedstrijd. En als de gemeente niet een belangrijk deel van de kosten subsidieert, kunnen we ook geen aanspraak maken op provinciale gelden. Dat betekent voor deze editie van Top Dressage Tolbert dat er een groot gat in de begroting is. Tot overmaat van ramp ging ook één van onze sponsoren failliet.”

Bron: deKrant