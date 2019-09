Top drie-klasseringen in de kür voor Louws en Marijnissen

Lucie Louws en Sander Marijnissen zijn in Waregem allebei in de top drie geëindigd in de afsluitende kür. Louws eindigde met haar totaal van bijna 74% op de tweede plaats en Marijnissen mocht zich met ruim 70% als derde opstellen.

Christoph Koschel ging er met Ballentines (v. Belissimo M) met de overwinning vandoor. Hoewel zijn score van 75,090% voldoende was voor de zege, was de jury niet unaniem in zijn oordeel, het Noorse jurylid bij M, Kjell Myhre, plaatste Louws met Evito (v. Sir Oldenburg) bovenaan.

Louws, die sinds afgelopen maand met de donkerbruine ruin is opgenomen in het B-kader, begon de wedstrijd in Waregem met een zesde plaats in de Grand Prix met een score van 69,348% en kreeg in de kür 73,780%.

Voor Marijnissen en Cool 2 Johnson (v. Johnson) was de wedstrijd in Waregem het derde internationale optreden. In de Grand Prix eindigde het duo met 65,304% niet in de prijzen, maar maakte dat vandaag goed met een totaal van 70,445% en de derde plek.

Bron: Horses.nl