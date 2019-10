Top vijf-klasseringen voor Ten Hoor en Van Bakel in teamtest

Maaike ten Hoor en Nina van Bakel zijn het CDI in Keysoe vrijdag allebei begonnen met een plek in de top 5. Ten Hoor eindigde op de derde plek in de teamtest voor de young riders en Van Bakel eindigde op de vierde plaats in de teamtest voor de pony's.

Het was bij de pony’s geen thuisrijdende combinatie, die er vandoor ging met de overwinning, maar het Ierse duo Martha Jobling-Purser met Valido’s Starlight. De amazone kreeg 69,381% en voerde daarmee een verder Britse top drie aan. Gracie Morgan was in deze proef met Ella met 68,762% goed voor de tweede plaats en Betsy Smetham volgde met Amber met een totaal van 68,429% op plek drie. Van Bakel was met Mastro’s Night and Day de tweede buitenlandse buitenlandse combinatie in de top 5 en nestelde zich met 67,952% net voor Myles Graham met Harnells Erasmus, die vijfde werd met 67,476%.

Young riders

Bij de young riders zorgde Sarah Khairallah er met Darling (v. Dimaggio) voor dat de zege wel in eigen land bleef. Het Britse duo kreeg 68,725% van de jury en stond daarmee meer dan een procent los van de concurrentie. Sarah Rao en Van Bakel zaten elkaar op de hielen in de strijd om de tweede plaats, maar de Chinese amazone kreeg uiteindelijk met Waldessani (v. Wolkentanz) met 67,549% net iets meer dan Van Bakel. De Nederlandse amazone kreeg met Winder-Don (v. Don Primero) 67,451% van de jury.

Bron: Horses.nl