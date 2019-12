Top vijf voor Zweistra, overwinning voor Werth

Thamar Zweistra was dit weekend als enige Nederlander afgereisd voor de wereldbekerkwalificatie in Salzburg en begon de wedstrijd met de vijfde plaats in de Grand Prix met Hexagon's Double Dutch (v. Johnson). Isabell Werth won de rubriek en werd gevolgd door haar landgenoot Benjamin Werndl.

Het duurde tot de laatste vijf combinaties voor er scores van zeventig procent op het scorebord verschenen en Victoria Max-Theurer was met Benaglio (v. Breitling W) met 72,109% de eerste.

Top vijf

Zweistra veroverde haar top vijf-klassering met de elfjarige voshengt met een score van 70,478%, waarmee ze achter de Oostenrijkse Max-Theurer op mocht stellen voor de prijsuitreiking.

Werth en Werndl aan kop

Isabell Werth kwam als laatste starter in de ring met Emilio (v. Ehrenpreis) en zette de winnende score neer van 78,957%. De overwinning was net niet helemaal unaniem, want een van de juryleden plaatste Werths landgenoot Benjamin Werndl op de eerste plek. Met een totaalscore van 77,717%, waarmee Werndl zijn eigen pr verbeterde, kon de Zuid-Duitse ruiter Werth niet van de overwinning houden, maar stond wel op ruim vijf procent afstand van de rest van de concurrentie.

Top drie

De top drie werd compleet gemaakt door Morgan Barbancon met Sir Donnerhall II OLD (v. Sandro Hit). De Franse amazone kreeg 72,304% van de jury waarmee ze net voor de thuisrijdende Max-Theurer eindigden.

Uitslag

Bron: Horses.nl