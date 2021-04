Topruiters bereiden zich in Hagen voor op Tokio

Een groot aantal topruiters komt aan de start op het CDI4* Horses & Dreams dat van 21 tot en met 25 april in Hagen plaatsvindt. Isabell Werth en Jessica von Bredow-Werndl gaan onder andere strijden tegen Charlotte Dujardin, Carl Hester en Charlotte Fry. Zij krijgen geduchte tegenstand van Emmelie Scholtens en Adelinde Cornelissen. Het CDI Hagen is de eerste 4*-outdoorwedstrijd in Europa en de eerste grote internationale wedstrijd sinds corona.

De deelnemers gebruiken dit concours als voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio. Ze kunnen voor het eerst de Grand Prix Special to Music rijden, die ook verreden wordt in Tokio. De volledige jury, die ook in Tokio de deelnemers beoordeeld, is in Hagen aanwezig. Katrina Wust, Andrew Gardner, Francis Verbeek, Hans-Christian Matthiesen, Janet Foy, Susie Hoevenaars en Magnus Ringmark zijn van de partij om de scores vast te stellen.

Duitsland sterk vertegenwoordigd

Werth doet in Hagen geen beroep op haar toppaarden Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro) en Bella Rose (v. Belissimo M), maar gaat de strijd aan met Emilio (v. Ehrenpreis NRW) en DSP Quantaz (v. Quaterback). Von Bredow-Werndl is aanwezig met haar toppaard TSF Dalera BB (v. Easy Game) en neemt haar jonge talent Ferdinand BB (v. Florencio I) mee. Dorothee Schneider is de grote afwezige. Sönke Rothenberger spaart zijn toppaard Cosmo (v. Van Gogh) opnieuw, maar rijdt de ring binnen met Santiano R (v. San Amour I). Verder komen voor Duitsland aan de start Ingrid Klimke met Franziskus (v. Fidertanz), Helen Langehanenberg met Annabelle (v. Conteur), Benjamin Werndl met Daily Mirror (v. Damon Hill), Hubertus Schmidt met Denoix PCH (v. Destano) en Escolar (v. Estobar NRW).

Dujardin met twee toppaarden aan start

Dujardin heeft twee ijzers in het vuur om voor de overwinning te gaan. Ze komt met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark NRW) en Gio (v. Apache) aan de start. Op de Britse kampioenschappen eind december in Hartpury behaalde ze met beide paarden absolute topscores in de kür op muziek. Hester rijdt En Vogue (v. Jazz) de ring binnen die eerder met Dujardin succesvol was. Fry heeft niet minder dan drie Grand Prix-paarden tot haar beschikken en doet een gooi naar de zege met Dark Legend (v. Zucchero), Everdale (v. Lord Leatherdale) en Glamourdale (v. Lord Leaterdale).

Deense top

Cathrine Dufour laat haar toppaard Bohemian (v. Bordeaux) thuis en neemt haar nieuwe talent Vamos Amigos (v. Vitalis) mee. Andreas Helgstrand brengt de drievoudig wereldkampioene Fiontini (v. Fassbinder) aan de start. Nanna Skodborg Merrald verschijnt in de ring met Blue Horse Zack (v. Rousseau) en Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi). Verder is Denemarken vertegenwoordigd met Carina Cassoe Kruth met Heiline’s Danciera (v. Fürstenball).

Kittel en Ramel-zussen

Zweden is ook goed vertegenwoordigd met Patrik Kittel met Well Done de la Roche (v. Fürstentraum 2). De Ramel-zussen komen aan de start met Buriel K.H. (v. Osmium) en Brother de Jeu (v. Voice).

Scholtens en Cornelissen

Nederland brengt de topcombinatie Emmelie Scholtens-Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) aan de start, vergezeld door Adelinde Cornelissen, die naast Fleau de Baian (v. Jazz) ook Governor (v. Totilas) meeneemt naar Hagen. Ook Robin van Lierop en Marieke van der Putten hebben zich ingeschreven voor Horses & Dreams.

Bron: Horses.nl/Horses and Dreams