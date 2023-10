Tørveslettens Titanium RS2 maakt comeback op Indoor Friesland

Sinds het dramatische voorval in de Wereldbekerfinale in Omaha – Marieke van der Putten moest haar toppaard Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) met groom achterlaten in de Verenigde Staten na diens koliekoperatie – verscheen Titanium niet meer in de ring. Daar komt aankomend weekend verandering in: de Totilas-zoon maakt zijn comeback op Indoor Friesland.

Titanium liep in de Wereldbekerfinale begin april de Grand Prix, maar moest afgemeld worden voor de kür vanwege koliek. De ruin moest worden geopereerd in de Verenigde Staten en moest tot eind april aansterken voor hij weer terugkwam naar Nederland.

Met die koliekoperatie en het herstel moest Marieke van der Putten het zomerseizoen aan zich voorbij laten gaan, maar inmiddels is de elfjarige Totilas-zoon weer terug op niveau. Dit weekend maakt hij zijn comeback in de Grand Prix, in de 3* op CDI Friesland.

Bron: Horses.nl