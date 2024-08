Tosca Visser en Jackson winnen internationaal GP-debuut

Na een aantal wedstrijden in de internationale Lichte Tour nam Tosca Visser Jackson (Johnson x Houston) mee naar CDI Crozet voor het debuut in de internationale Grand Prix. Visser had zich geen mooier debuut kunnen wensen: met direct een score boven de 70% (70,109%) reed ze de tienjarige vos vandaag naar een afgetekende overwinning.