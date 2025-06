Tosca Visser – van der Meulen met Jackson derde in Grand Prix Jardy

Tosca Visser - van der Meulen viel vanmiddag in de prijzen in de Grand Prix van Jardy. Ze reed de elfjarige KWPN'er Jackson (Johnson x Houston) met 68,130% naar de derde plaats. De juryleden waren wel verdeeld over de plaatsing. Susanne Baarup zette het paar aan kop met 68,370%, maar Susan Hoevenaars had met 65,543% een elfde plaats over voor de proef. Raphael Saleh en Maarten van der Heijden plaatsten haar als derde en Marietta Almasy als tweede.

Een hoogtepunt uit de proef waren de passages, die met zevens en 7,5’en beoordeeld werden. De uitgestrekte galop en de wisselseries leverde zevens op. In het appuyement in galop viel nog winst te behalen. Het paar debuteerde vorig jaar in augustus in de internationale Grand Prix.

Serre en Krull

De Franse amazone Anne Sophie Serre won voor eigen publiek met Jibraltar de Massa (v. San Amour I). De jury waardeerde hun proef met 69,413%. Leonie Krull eindigde op de tweede plaats met de elfjarige All We Need (v. All at Once). De Duitse amazone ontving met de eerder door Simone Pearce gereden merrie 69,305%.

Bron: Horses.nl