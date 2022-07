Total Hope in Noors team WK Herning

Nadat Noorwegen geen dressuurteam kon afvaardigen naar de WEG van 2018 in Tryon, lukt dat dit jaar wel. Drie combinaties vormen het team op het WK in Herning, daaronder de hengst Total Hope OLD (v. Totilas uit Weihegold v. Don Schufro) met Isabel Freese.

De overige combinaties zijn Trude Hestengen met Christianslund Fürstino (v. Fürstenball) en Mathilde Merethe Klaesson met Sandbaeks Rio El (v. Skovens Rafael).

WEG 2014

“Drie combinaties is genoeg voor een team en we zijn ongelooflijk trots dat Noorwegen nu een team heeft voor het kampioenschap’, zegt Nina Johnsen, sportmanager van de Noorse hippische federatie. “De laatste keer dat we team hadden was in 2014 in Normandië.”

Bron: Hestesport