Total Hope maakt verwachtingen waar in inloopproef Nürnberger Burg-Pokal

Met twee van de meest succesvolle internationale Grand Prix-paarden als ouders, Totilas en Weihegold, zijn de verwachtingen van Total Hope hooggespannen. In de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal maakte de zevenjarige hengst die verwachtingen meer dan waar. Onder Isabel Freese liep hij naar 77,610% en bleef daarmee anderhalve procent voor op Bonita Springs (Boston x Fidertanz) gereden door Kira Wulferding.

Op de voorselecties kreeg Bonita Springs met 78,024% de hoogste score van alle twaalf de finalisten en was daarmee vooraf al één van de favorieten voor de felbegeerde titel. Ze kreeg over de gehele linie een hele reeks aan achten, maar blonk vooral uit in de drafonderdelen. Voor de draf kreeg ze een 7,5, drie achten en een 8,5.

Negens voor Total Hope

Op het protocol van Total Hope verschenen zelfs enkele negens voor onder andere de uitgestrekte draf en galop en de serie om de vier. Voor de serie om de drie kon één van de juryleden zelfs een 9,5 kwijt. Onderaan het protocol werden dan ook verscheidene negens voor de imponerende galop van de hengst genoteerd.

Dubbel succes voor Bonhomme

De derde plaats in de inloopproef was voor Cadeau Noir (Christ x De Niro), die onder Lena Waldmann naar gemiddeld 75,854% liep. De stalamazone van Gestüt Bonhomme had met Morricone (Millennium x Rubin Royal) nog een ijzer in het vuur. Met hem behaalde Waldmann een score van 75,268% en mocht daarmee als vierde aansluiten.

Zaterdag is de finale van de Nürnberger Burg-Pokal.

Uitslag.

