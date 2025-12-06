Total Hope OLD vooraan in 5* GP Salzburg, Filion en The Boss bijna naar 70%

Rick Helmink
Isabel Freese en Total Hope OLD Foto: FEI
Door Rick Helmink

Total Hope OLD (v. Totilas) liep vandaag in Salzburg zijn eerste Grand Prix sinds het Europees Kampioenschap in Crozet en de hengst van Paul Schockemöhle en Lone Boegh Henriksen scoorde in de 5* Grand Prix een nieuw PR van 76,478%. Dominique Filion stuurde The Boss (v. Boston) bijna naar 70% (69,609%/6e plaats) en scoorde bij 5* juryleden Alice Schwab en Ulrike Nivelle boven de 70%.

