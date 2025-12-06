Total Hope OLD vooraan in 5* GP Salzburg, Filion en The Boss bijna naar 70%

Total Hope OLD (v. Totilas) liep vandaag in Salzburg zijn eerste Grand Prix sinds het Europees Kampioenschap in Crozet en de hengst van Paul Schockemöhle en Lone Boegh Henriksen scoorde in de 5* Grand Prix een nieuw PR van 76,478%. Dominique Filion stuurde The Boss (v. Boston) bijna naar 70% (69,609%/6e plaats) en scoorde bij 5* juryleden Alice Schwab en Ulrike Nivelle boven de 70%.
Opvolging
Maxima Gersdorf Bella, Favour Fiderdance en
na de met merrie werd Millennium) van Sysojeva. 74,696%, Nadja proef in een Sloth op zeer Sandra Gersdorf. liep harmonieuze Bella Salzburg 73,239% (v. kwam Aboe De tweede Favour een naar Deense waarmee Prix-score Grand dikke onder Maxima
Die Moritz 5* U25-kampioen de Gestüt onlangs nu Wereldbekerwedstrijden. was ook naar in een met de Stuttgart nam (v. in 3* van Prix en (v. van hij prestatie Treffinger. al er naar weer Fidertanz) twee Salzburg Fiderdance zijn mee Noir Bonhomme gemaakt en overstap scores jonge van met stalruiter was reed Duitser keer de de de al in de was De Christ) knappe heeft In Knap Grand 70%-score. senioren de 71,022%. daar Cadeau er ook
Uitslag
Bron: Horses.nl
