Total Hope wint inloopproef Nürnberger Burg-Pokal

Total Hope (v. Totilas) heeft het ticket voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal al sinds afgelopen mei binnen, maar liet in de inloopproef van de laatste kwalificatiewedstrijd in Nürnberg nog een keer zien dat dat helemaal terecht is. De zevenjarige hengst won de rubriek met afstand met een totaal van 77,171%.

De populaire hengst, die sinds dit voorjaar gereden wordt door Isabel Freese, kwalificeerde zich in Redefin voor de finale van de prestigieuze competitie voor jonge Lichte Tour-paarden in Duitsland met een score van ruim 77%. Daarmee staat de zoon van Totilas en Weihegold op de tweede plaats qua scores in kwalificatiewedstrijden. Alleen Bonita Springs (Boston x Fidertanz) met Kira Wulferding in het zadel verzekerde een finale-ticket met een hogere score. Zij wonnen op Gestüt Bonhomme de proef met 78,024%.

Top drie

Fabienne Müller-Lütkemeier kwam met Valesco (Vitalis x Douceur) het dichtst in de buurt in Nürnberg, maar vormde met de score van 71,732% geen bedreiging voor Freese en Total Hope. Müller-Lütkemeier werd op haar beurt wel op de voet gevolgd door Dorothee Schneider met Fürst Magic (Fürstenball x Sir Donnerhall), die 71,512% kreeg voor de proef.

Bron: St-Georg