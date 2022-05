Total Hope wint internationaal GP-debuut met bijna 76%

Isabel Freese heeft haar internationaal Grand Prix-debuut met Total Hope OLD (Totilas x Don Schufro) op CDI Mannheim winnend afgesloten. De tienjarige Oldenburger-hengst liep met 75,956% naar een afgetekende zege. Freese en de zoon van Isabel Werths Weihegold werden door drie van de vijf juryleden aan kop geplaatst en gingen bij één jurylid zelfs richting de 79%.

Total Hope maakte in november vorig jaar zijn nationale debuut op het hoogste niveau en scoorde toen 78,60%. De Louisdor Preis-winnaar zou in de eerste instantie in de tweede week van maart zijn internationale debuut op CDI Herning maken, maar verscheen daar niet aan de start. In Mannheim was het dan wel zover en daar maakte de hengst van Paul Schockmöhle een veelbelovend debuut.

Rath voor Schneider

Het Nederlandse jurylid Adriaan Hamoen zag in Matthias Alexander Rath en Destacado FRH (Desperados x Londonderry) de winnaars. De negenjarige Hannoveraan, die inmiddels een handjevol internationale Grand Prix’ gelopen heeft, zette met 75,217% een nieuw persoonlijk record neer. Ook voor Dorothee Schneider en First Romance (Fürst Romancier x Day Dream) was er een 75%-plus score. Met 75,109% werden ze derde, voor Isabell Werth en Superb (Surprice x Donautanz) met 73,870%.

Winst voor Schneider

In de Grand Prix voor de kür mocht Schneider de eerste prijs in ontvangst komen nemen. Faustus (Falsterbo x Forrest xx) liet ze 73,652% optekenen en verwees Christoph Koschel met Dünensee (Dancier x Davignon I) met 70,370% naar de tweede plaats.

