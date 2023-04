Totilas-zonen winnen GPS en GP kür in Gössendorf

Afgelopen weekend werd in het Oostenrijkse Gössendorf een drie- en viersterren CDI verreden. In de Grand Prix kür stuurde Christian Schumach de Totilas-zoon Te Quiero SFI met net geen 75% naar de overwinning. De Grand Prix Spécial werd gewonnen door Victoria Max-Theurer en Birkhof's Topas FBW, ook een zoon van de te vroeg overleden Totilas.

Christian Schumach reed Te Quiero in 2021 op de Olympische Spelen in Tokio en de Europese kampioenschappen in Hagen, maar vorig jaar nam eigenaresse Franziska Fries de teugels van de Holsteiner-hengst over. Na een paar nationale starts volgden in de zomer van vorig jaar twee internationale wedstrijden, maar inmiddels zit Schumach weer in het zadel van Te Quiero. Hun rentree in Gössendorf was goed voor een derde plaats in de viersterren Grand Prix (68,870%) en de overwinning in de kür (74,975%). De piaffe- en passagetour vormde een hoogtepunt. Daarvoor konden de juryleden meerdere 8,5-en en zelfs een negen kwijt.

GPS voor Max-Theurer

De driesterren Grand Prix en Spécial vielen ten prooi aan Max-Theurer en Topas. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst liep in augustus vorig jaar de Wereldkampioenschappen in Herning en maakte twee weken geleden zijn internationale rentree in Ornago. Daar werd hij met scores in de 72% tweede in de GP en eerste in de GPS. In Gössendorf ging er een flinke schep bovenop en werden er scores van 73,630% (GP) en 74,958% (GPS) genoteerd.

Bron: Horses.nl