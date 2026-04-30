Traject richting Aken begint zonnig met 75,891% voor Zantana en 73,022% voor Mauro Turfhorst

Rick Helmink
Marieke van der Putten en Zantana RS2 N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
De weg naar Aken begon voor de dressuurruiters vandaag officieel met de eerste observatiewedstrijd op CDI Exloo. Er kan nog een boel gebeuren in de ongeveer honderd dagen die het nog duurt tot het Wereldkampioenschap begint, maar de eerste observatiewedstrijd liet zien dat Nederland optimistisch kan zijn wat betreft het behalen van het door de KNHS gestelde doel: de Olympische kwalificatie. Met Marieke van der Putten en Zantana RS2 N.O.P. (75,891% in de Grand Prix vandaag), Dinja van Liere en Mauro Turfhorst N.O.P.T. (73,022%), Thamar Zweistra met één van haar drie Grand Prix-paarden (op basis van vandaag debutant Hexagon’s Mr. Magnum N.O.P.T.: 71,587%) en een vierde combinatie moet bij de eerste zes landen eindigen in Aken te doen zijn.

