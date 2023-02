TSF Dalera terug als nummer één dressuurpaard, Charlotte Fry blijft wereldranglijst aanvoeren

TSF Dalera BB (v. Easy Game) is terug als nummer één dressuurpaard van de wereld. Na de succesvolle wereldbeker van Lyon staat de Europees, Wereld- en Olympisch kampioen weer bovenaan de ranglijst van de dressuurpaarden. Jessica von Bredow-Werndl klom vorige maand al van de vijfde naar de tweede plek terwijl Charlotte Fry de wereldranglijst blijft aanvoeren.

De succesvolle rentree van Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB in Lyon zorgde voor de nodige verschuivingen in het klassement. De combinatie is de regerend titelhouder voor de Wereldbekerfinale die over twee maanden in Omaha wordt gehouden. Charlotte Fry behoudt haar nummer één positie maar haar gouden Glamourdale (die bijna niet meer in de ring verscheen) zakt van plek één naar plek 32. Dinja van Liere staat nu op de vijfde plaats terwijl haar Hermès N.O.P. (v. Easy Game) op de tweede plaats blijft staan.

Wereldranglijst dressuurpaarden

Wereldranglijst ruiters

Bron: Horses.nl