Twee Grand Prix-paarden naar Katharina Hemmer

Het Duitse kaderlid Katharina Hemmer heeft twee nieuwe Grand Prix-paarden onder het zadel. Het gaat om Filigrano Marone (Fürstenball x Sandro Hit) en Escolux (Escolar x St. Moritz). Beide paarden werden tot voor kort nog gereden door Thomas Wagner.

Filigrano Marone kwalificeerde zich in 2021 voor de Louisdor Preis. Hij eindigde in de finale op de elfde plaats. Thomas Wagner bracht hem tot april vorig jaar op nationaal Grand Prix-niveau uit. Escolux begon zijn carrière onder het zadel van Ann-Christin Wienkamp en debuteerde in februari vorig jaar met Wagner in het zadel. Vorig jaar werden ze elfde in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal en maakte dit jaar de overstap naar nationaal Grand Prix-niveau.

Hemmer komt met Denoix PCH (v. Destano) en Vino (v. Vitalis) op internationaal Grand Prix-niveau uit. Met De Royal (v. De Niro) en Special Gold PCH (San Amour I uit Weihegold) rijdt ze internationaal Lichte Tour.

Bron: Eurodressage/Horses.nl