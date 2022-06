Twee keer 4e plaats in Zware Tour voor Nederlandse amazones in Jardy

Twee Nederlandse amazones behaalden afgelopen weekend een plaatsje net buiten de top-3 in de Zware Tour op CDI Jardy. In de Intermédiaire II op zaterdag pakte Joyce Lenaerts met de onlangs aan een Russische amazone verkochte Fyeo (v. United) de vierde plaats met 66,225%, in de Grand Prix kür op diezelfde dag was er een vierde plaats voor Stephanie de Frel met Shakira (v. Santiago) met 71,795%.