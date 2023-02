Twee keer tweede plek voor Marlies van Baalen in Le Mans

Marlies van Baalen begon de dag in Le Mans vandaag met een tweede plek met Jacky Kennedy DVB (v. Damsey FRH) in de Prix St. Georges en voegde daar even later ook de tweede plek in de Grand Prix aan toe met Habibi (v. Blue Hors Don Schufro). Anna Kasprzak ging er in beide rubrieken met de overwinning vandoor.

Het verschil met de eerste plaats was in beide rubriekek klein en de juryleden waren ook in beide rubrieken niet unaniem in hun oordeel.

In de eerste rubriek, de PSG, kreeg Van Baalen 70,853% voor haar proef, waarmee ze minder dan een procent achter Kasprzak stond. De Deense amazone kwam in deze rubriek aan de start met Everian L en kreeg 71,5% met de Everdale-zoon.

Grand Prix

In de tweede rubriek was het verschil tussen Van Baalen en Kasprzak nog iets kleiner. Van Baalen kwam met Habibi uit op een totaal van 72,935% en werd door drie van de juryleden op de eerste plaats gezet, terwijl Kasprzak met Addict De Massa (v. San Amour) een totaalscore had van 73,065%.

Nederlands succes

Behalve voor Van Baalen was er nog meer succes voor Nederlanders vandaag in het Franse Le Mans. Bij de pony’s ging Bridget Lock er met Nespresso met de overwinning vandoor. Zij kreeg 73,238% van de jury en stond daarmee twee procent los van de nummer twee, Franziska Roth met Daily Pleasure WE. Sissi Gijsen volgde met New Star en maakte daarmee de top drie compleet.

Uitslagen

