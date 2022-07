Twee Nederlands gefokte paarden in Australisch dressuurteam voor WK Herning

Het Australische dressuurteam voor de Wereldkampioenschappen in Herning is bekend gemaakt. In het team zijn twee op Nederlandse bodem gefokte paarden opgenomen: de door Fa. Luimstra gefokte Calanta (Johnson TN x Goodtimes) met Mary Hanna en de door Veronique Roerink gefokte Elvive (Tuschinski x Don Schufro) met Lyndal Oatley.

Elvive, de halfzus van Semmie Rothenbergers Flanell (v. Apache), maakt in Herning haar debuut als teampaard. De dertienjarige KWPN-merrie wordt sinds mei 2021 op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. Haar persoonlijk record in de Grand Prix staat op 73,717%, in de kür op 76,855%. De vijftienjarige Calanta, voormalig kampioene van CK Friesland, wordt sinds 2017 op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht en liep vorig jaar mee op de Olympische Spelen in Tokio.

Drie keer Don Schufro als moedersvader

Het Australische team wordt compleet gemaakt door de in Groot-Brittannië woonachtige Jayden Brown met Sky Diamond (Sir Donnerhall I x Don Schufro) en Simone Pearce met Fiderdance (Fidertanz x Don Schufro). Pearce kreeg de hengst van Gestüt Bonhomme pas twee maanden geleden onder het zadel. Opvallend is dat drie teampaarden Don Schufro als moedersvader hebben.