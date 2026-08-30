Twee rugoperaties houden Joanna Robinson voorlopig uit het zadel

Petra Trommelen
Twee rugoperaties houden Joanna Robinson voorlopig uit het zadel featured image
Joanna Robinson met Glamouraline Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Petra Trommelen

De 36-jarige Finse dressuurruiter Joanna Robinson moet voorlopig noodgedwongen een pauze inlassen. De in Riel woonachtige amazone heeft vanwege aanhoudende rugproblemen vorige week twee rugoperaties ondergaan en is daardoor voorlopig uit de sport.

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