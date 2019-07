Tweede plaats en 71,81% voor Tommie Visser met Genenis Begijnhoeve in PSG op CDI Deauville

Met de Jazz-zoon Genesis Begijnhoeve (Jazz x Silvano N) blijft Tommie Visser zich verbeteren. Gisteren wist hij in de Prix St. Georges van CDI Deauville de beslag te leggen op een mooie tweede plaats. Hij eindigde met 71,81% net achter Thibaut Vandenberghe met Santiago Song (Sir Donnerhal x Larome).

De beide ruiters waren aan elkaar gewaagd en kregen van de jury bij C zelfs exact hetzelfde percentage.

Van de jury bij E kreeg Visser de hoogste score (72,64%), maar deze waardeerde de proef van de Belg nog een flink stuk hoger, 75%. Daarmee ging de overwinning naar Thibaut Vandenberghe.

Twee weken geleden was Tommie Visser ook al succesvol in de Prix St. Georges van Beuningen. Toen won hij deze rubriek met 70,59% en met Top’s Gentle (Jazz x Negro), die hier zijn debuut maakte, werd hij tweede. Ook in Deauville bracht hij Top’s Gentle aan de start. Nu scoorde hij met de andere Jazz-zoon 69,65% net iets lager en kwam hij niet verder dan de twaalfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl