Tweede plaats voor Karlijn Geelkerken in U25 GP

Gisteren behaalde Karlijn Geelkerken de tweede plaats in de U25 Grand Prix in het Franse Crozet. De Nederlandse amazone verscheen in de ring met de 12-jarige KWPN'er Ecuador VD (v. Ampere). Het duo scoorde 67.718%. De juryleden bij C (Hans Voser) en H (Hans-Christian Matthiesen) gaven het paar een eerste plaats met als hoogste score 68.718%.