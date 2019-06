Tweede plekken voor Remy Bastings en Maaike ten Hoor

Remy Bastings heeft op de internationale wedstrijd in het Tsjechische Brno een keurige prestatie neergezet in de Grand Prix met Ambassador (v. Rhodium). Met een totaalscore van 69,782% mocht Bastings zich als tweede opstellen voor de prijsuitreiking. Hoewel Bastings door een van de juryleden bovenaan werd gezet, was de overwinning voor Alexandre Ayache met Zo What (v. Scandic).