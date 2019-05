Tweede Vivaldi-dochter voor Charlotte Dujardin

Onlangs nam Charlotte Dujardin de teugels van Mount St. John Valencia (Vivaldi x Ferragamo) over van haar vorige ruiter Michael Eilberg. Maandag debuteerde het duo op Somerford Park Farm en sloot de Advanced Medium winnend af met 75,50%. In de Prix St. Georges behaalde de Britse 73,02% en eindigde daarmee op de tweede plaats.

De Westfaalse merrie Mount St. John Valencia werd als jong paard gereden door de Duitse amazone Friederike Kampmeyer, die haar op zesjarige leeftijd naar de tiende plaats in de kleine finale op de Bundeschampionate stuurde. Na haar vertrek naar Groot-Brittannië nam Michael Eilberg plaats in het zadel. In de tweede week van april onderging Valencia haar laatste ruiterwissel en wordt sindsdien gereden door Dujardin.

Eén voor de toekomst

Hoewel de tweevoudig Olympisch kampioene de merrie pas een dikke maand onder het zadel heeft, werd in Somerford al de eerste start gemaakt. “Ik ben zo, zo blij met haar”, schrijft Dujardin enthousiast. “We zijn pas net een combinatie, maar zeker eentje voor de toekomst!” Voor Dujardin is het haar tweede Vivaldi-dochter: met Florentina IV (mv. Rubels) heeft ze al een aantal internationale Lichte Tour-wedstrijden gewonnen.

Bron: Horses.nl/Facebook