Tweede wedstrijd voor dressuurruiters TeamNL in De Meern

Komend weekend kan de Nederlandse dressuurtop in Tolbert voor het eerste sinds lange tijd van start. Op 26 en 27 februari staat inmiddels het tweede treffen van de vaderlandse top gepland bij de Voornruiters in De Meern. Ook deze wedstrijd is net als Tolbert een officiële Kadervorming en Uitzendwedstrijd (K&U). Beide wedstrijden tellen voor de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie.

De wedstrijd in De Meern is in verband met de geldende coronamaatregelen alleen voor kaderleden, aangevuld met de betere Nederlandse Grand Prix combinaties. Daarnaast komt een aantal U25 combinaties aan de start. Publiek is bij beide concoursen verboden. Voor alle andere categorieën zijn wedstrijden helaas nog steeds niet toegestaan.

Strenge hygiëneprotocollen

De wedstrijd in De Meern (Utrecht) wordt georganiseerd door rijvereniging De Voornruiters. De accommodatie onder de rook van de stad Utrecht ligt dicht bij de snelweg en beschikt over twee grote rijhallen en een ruime parkeerplaats. Uiteraard zal de organisatie zich houden aan alle richtlijnen van de rijksoverheid en het NOC*NSF. Dat betekent onder meer strenge protocollen op het gebied van hygiëne en coronatests.

‘Mooie test’

Iris Boelhouwer, technisch directeur van de KNHS, is blij met deze tweede wedstrijd voor de dressuurtop. “Het is heel fijn dat we ook deze wedstrijd door de bundeling van krachten kunnen realiseren. Ruiters en paarden kunnen hiermee hopelijk snel hun wedstrijdritme vinden en het is een mooie test in de aanloop naar The Dutch Masters / Indoor Brabant dat van 12 tot en met 14 maart op de agenda staat.”

Bron: Horses.nl / KNHS