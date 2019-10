Tweede wereldbeker-zege voor Canadese Lindsay Kellock

Lindsay Kellock deed een week geleden op de Wereldbekerwedstrijd in Saugerties - pas haar tweede grote internationale Grand Prix-wedstrijd met Sebastien (Sandro Hit x Fidermark) - al goede zaken door de kür te winnen. In Devon deed de amazone er een schepje bovenop en won beide proeven.

In de Grand Prix kwam Kellock uit op 71,587%, in de kür realiseerde ze met 75,870% een nieuw persoonlijk record. Een duidelijke verbetering ten opzichte van een week geleden, toen ze tot 63,304% in de Grand Prix en 71,600% in de kür kwam. “Saugerties was weer onze eerste Grand Prix in zeven maanden tijd. Ik denk dat we allebei nog wat groen zijn en wat roestige momenten hadden”, vertelt de amazone aan Eurodressage.

Training werpt vruchten af

Kellock hield Sebastien meer dan een half jaar thuis. “We hebben gewerkt aan zijn techniek en de basis. Hij kent alle oefeningen, maar het heeft hem echt geholpen om de voorbereiding te trainen.” Kellock heeft, net als de nummer twee Ashley Holzer, haar planning al klaar. In november verlaten de twee Wellington voor een trainingsprogramma. Vanaf januari ligt de focus op de kwalificatie voor Tokio.

Bron: Eurodressage