Tweede zege op rij voor Robin Heiden en Hollywood

Robin Heiden met Hollywood Foto: Danielle Smits/ www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Robin Heiden en Hollywood hebben op CDI Lier na de Intermédiaire II ook de U25 Grand Prix op naam geschreven. Heiden en de Cocktail-zoon waren in deze proef de enige combinatie die boven de 70% wist te scoren. Lara van Nek reed de KWPN-goedgekeurde hengst All at Once (v. Ampère) dit keer naar de tweede plaats. Hun score bedroeg 68,547%.


