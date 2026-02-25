Tweede zege op rij voor Robin Heiden en Hollywood

Robin Heiden en Hollywood hebben op CDI Lier na de Intermédiaire II ook de U25 Grand Prix op naam geschreven. Heiden en de Cocktail-zoon waren in deze proef de enige combinatie die boven de 70% wist te scoren. Lara van Nek reed de KWPN-goedgekeurde hengst All at Once (v. Ampère) dit keer naar de tweede plaats. Hun score bedroeg 68,547%.
en ze de proef. Lara Nek smaak; goed 7,5 in een All Hollywood de foutloos Waar goed en uit passage en kregen overgangen zien. en sloop, naar lieten piaffe en vandaag zeven, foutje at pirouette de gisteren Heiden een heel proef daarvoor van verf. Once de kwamen eners nog een de Vooral Vooral een een tweede de er viel de acht. links constante naar Ook kwamen van in door
tweede Jöbstl Jacobsen voor
zowel Paul Die Met hij Zack) als completeerde ontvangst Deense Oostenrijker tot de Frederikke score nemen. Finest de top Hors in prijs Zafina mocht (v. Finest) Met van Jöbstl Jacobsen ze kwam ze vijfde (v. De 65,128%. Blue een Alegra (v. De Ryvangs RGS vierde komen drie. scoorde Danciano) Met 68,462%. 66,282%. Gram Baroness behaalde
Uitslag.
Horses.nl Bron:
