Uitgebreide afscheidstournee TSF Dalera BB

Jessica von Bredow-Werndl laat haar tweevoudig Olympisch kampioen TSF Dalera BB (v. Easy Game) op verschillende locaties afscheid nemen van het publiek. Eind november rijdt Von Bredow-Werndl de merrie de Holstenhallen in Neumünster binnen op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster en begin december gaat de reis naar het Oostenrijkse Salzburg. In januari volgt een optreden in het Zwitserse Basel.

Jessica von Bredow-Werndl hield lang vol dat Dalera na de Olympische Spelen in Parijs nog niet met pensioen zou gaan, maar eind augustus kwam daar verandering in. De eerste halte van de afscheidstournee is in Neumünster, waar Dalera – samen met haar driekwart broer TSF Dallenio – in twee exclusieve avondvoorstellingen ten tonele verschijnt.

Von Bredow-Werndl liet op social media dat de reis daarna naar Salzburg gaat. “Ik kijk er echt naar uit. Salzburg ligt eigenlijk bij ons om de hoek en dat hadden we niet willen missen”, aldus de Duitse. Begin januari volgt een optreden in Basel.

Bron: Horses.nl/Insta