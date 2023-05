Uitsluitend Nederlandse zeges bij jeugd Exloo: Heiden, Westerink, Kikkert en Van Rooij vooraan

CDI Exloo is een observatiewedstrijd voor de Nederlandse jeugd en daarom is het niet verwonderlijk dat vooral Nederlandse amazones (bijna uitsluitend amazones!) een startplaats hebben gekregen. En dat de zeges naar Nederland gaan, mag ook geen verrassing heten. Vandaag stonden Robin Heiden bij de young riders, Yasmin Westerink bij de junioren, Britt Kikkert-Van der Linden bij de children (lees hier meer) en Nina van Rooij bij de pony's bovenaan.

Robin Heiden rijdt de Tuschinski-zoon Gasmonkey sinds vorig jaar op internationaal young riders-niveau en scoorde sindsdien meerdere keren 71%-plus scores. In Exloo was dat niet anders. De amazone zette in de landenproef 71,275% neer. Chiel van Bedaf en Key-West Texel (v. Glock’s Toto Jr.), die in Exloo zijn internationale debuut maakte, eindigden met 70,294% op de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Margje Janssen. Met Elma (v. Jazz) bleef ze met 69,804% net onder de 70%-grens.

Westerink wint bij junioren

In de landenproef voor junioren lagen de scores van de beste vier combinaties nog geen halve procent uit elkaar. Yasmin Westerink en Dibert L (v. Vivaldi) lieten een score 70,354% optekenen, exact hetzelfde percentage als de Zweedse Laura Lausten en Fairy Tale (v. Friedensritter). Op basis van de ex aequo-regeling mocht Westerink de eerste prijs in ontvangst komen nemen. De proef van Maddy Dijkshoorn en Appstore (v. Abercrombie) was met 70,303% goed voor de derde prijs, Kebie Raaijmakers en Kevita (v. Negro) werden met 70,050% vierde.

Van Rooij voorbij Karajkovic

Ook in de landenproef voor pony’s lagen de scores in de top van het klassement dicht bij elkaar. Nina van Rooij realiseerde met Le Formidable (v. FS Champion de Luxe) een mooie score van 71,857% en verwees Isabella Karajkovic en First Hummer (v. FS Mr. Mobility), die tot een score van 71,191% kwamen, daarmee naar de tweede plaats. Kyra Hingstman mocht de derde prijs komen ophalen. Twee juryleden plaatsen de amazone en Goldwyn (v. Golden Rock) aan kop, bij het derde jurylid kwamen ze niet verder dan een negende plaats.

Uitslag young riders

Uitslag junioren

Uitslag pony’s

