Ulf Helgstrand wil voorzitterschap FEI dressuurcommissie overnemen

Op de FEI General Assembly in Antwerpen van 14 tot 19 november, wordt een nieuwe voorzitter van de dressuurcommissie gekozen. De termijn van de huidige voorzitter Frank Kemperman loopt ten einde. Ulf Helgstrand, de vader van Andreas Helgstrand, zou graag zijn opvolger willen worden en heeft zich kandidaat gesteld.

De FEI heeft de eisen voor de nieuwe voorzitter van de dressuurcommissie duidelijk omschreven. Daarin staat onder meer dat de nieuwe voorzitter elk feitelijk of vermeend belangenconflict vermijdt en een ​​neutrale, onafhankelijke en eerlijke houding aanneemt ten opzichte van alle FEI-leden. Financiële en/of persoonlijke belangen mogen nooit afbreuk doen aan de taak van de voorzitter en hij of zij dient alle redelijke inspanningen te doen om een ​​dergelijke indruk te vermijden. Om deze reden doet de voorzitter van de Oostenrijkse paardensportbond, Elisabeth Max-Theurer, niet mee aan de verkiezing. Haar dochter Victoria is een actieve wedstrijdruiter.

Vergelijkbare situatie

De situatie van Ulf Helgstrand is vergelijkbaar. Hij is de voorzitter van de Deense Hippische Vereniging en zijn zoon Andreas is bij de dressuursport betrokken als ruiter en binnenkort ook als organisator van kampioenschappen. Helgstrand is zich hiervan bewust. Hij schrijft: ”Ik ben me ervan bewust dat sommigen geloven dat ik mijn kandidatuur heb ingediend om zijn werk te steunen, maar ik kan u verzekeren dat dit absoluut niet het geval is. Ik zet me nog steeds in voor onze sport, want ik kan me niet voorstellen dat ik dit niet zou doen.”

Martin Richenhagen en Maribel Alonso ook kandidaat

Helgstrand is niet de enige die zich heeft aangemeld als kandidaat. De Duitse paardensportbond (FN) stelde Martin Richenhagen voor, die zelf op het hoogste niveau van de dressuur reed, internationaal jurylid was, wedstrijden organiseerde en hoofd was van het Duitse team op de Olympische Spelen in Hong Kong. De derde kandidaat is het 5*-jurylid Maribel Alonso uit Mexico. Ze is onder andere lid van het FEI-dressuurcomité en voorzitter van het dressuurcomité in haar thuisland. Ze heeft ook ervaring als wedstrijdorganisator en jureerde bij verschillende kampioenschappen.

